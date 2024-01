Ruba un’auto parcheggiata, ma incrocia una volante della polizia di Stato: fermato e arrestato

Savona. Nel centro di Savona, un individuo che aveva da poco forzato la serratura di un’autovettura parcheggiata, insieme a un complice, ha intrapreso un viaggio lungo l’Aurelia. All’altezza di Albisola, i due uomini hanno incrociato una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Carcare, impiegata per la vigilanza stradale durante le festività natalizie e di fine anno.

Le poliziotte della pattuglia hanno immediatamente notato il viso preoccupato del conducente, che ha cercato di celare il volto. Una rapida inversione di marcia ha portato all’arresto immediato dell’auto sospetta. Il conducente, un cittadino extracomunitario, e il passeggero, non hanno opposto resistenza ma erano sprovvisti di documenti. Nonostante l’auto avesse la carta di circolazione, i soggetti non sono stati in grado di giustificare il possesso del veicolo.

