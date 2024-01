Santo Stefano, la Lega chiede più illuminazione e nuove telecamere di videosorveglianza

Una mozione per chiedere una maggiore illuminazione delle strade e l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza: a presentarla, il gruppo consiliare della Lega a Santo Stefano Magra. “Da tanti anni la Lega – sottolineano in una nota la consigliera Eleonora Aiesi e il capogruppo Silvio Ratti – ha portato all’attenzione dell’amministrazione la questione sicurezza e già più volte abbiamo avanzato le richieste che ora ribadiamo, anche alla luce di un preoccupante incremento dei furti e dei tentativi di furto che si registra a Santo Stefano in queste settimane. Come abbiamo già più volte detto, anche attraverso interpellanze e mozioni, riteniamo necessario migliorare l’illuminazione pubblica ed installare telecamere in punti strategici del comune”. Per Aiesi e Ratti “è facile supporre che la mancanza di illuminazione in alcune zone, da noi più volte segnalata, abbia consentito ai ladri di muoversi con maggiore tranquillità”. I due consiglieri del Carroccio individuano in particolare alcune zone: via XXVII Gennaio, già oggetto di una precedente interrogazione, il tratto di via Giosuè Carducci dietro il cimitero, via della Barca, via dei Castellari e via Vecchia del Piano, via Feletti e via Don Ravini “dove l’impianto è stato predisposto ma non è entrato in funzione”, segnalano. “Chiediamo all’amministrazione – aggiungono – di predisporre un piano urgente di potenziamento degli impianti di illuminazione, a partire da queste strade che i cittadini ci hanno più volte segnalato. C’è una questione di prevenzione dei furti, ma anche di sicurezza dei pedoni”.

Quindi l’aspetto delle telecamere: “Se venissero installate – osservano Aiesi e Ratti – sarebbero sicuramente un deterrente per i malintenzionati. Inoltre se si fosse già provveduto ad installarle, come da nostra mozione presentata ormai 2 anni fa e bocciata da tutta la maggioranza, oggi le immagini potrebbero essere utili alle Forze dell’Ordine per indagare sui reati che sono stati commessi”.

