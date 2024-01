Savona, interpellanza di Santi: “Piazzale Moroni al buio, spenti 10 punti luce. Dopo mesi situazione invariata”

Savona. “Ad oggi, come già segnalato dal sottoscritto in sede di Consiglio Comunale nel mese di marzo dello scorso anno, in piazzale Moroni almeno 10 punti luce sono spenti creando un forte disagio ai cittadini residenti”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dal capogruppo di Lista Toti per Savona Pietro Santi.

“La convenzione tra il Comune di Savona e Arte Liguria è sempre valida – ricorda Santi – e pertanto la manutenzione dell’impianto elettrico spetta ad ARTE. Nonostante oramai da mesi i residenti segnalino sia ad ARTE che al Comune il grave disagio ad oggi nulla è cambiato”.

