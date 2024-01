Senza Ekdal e Zurkowski il monte ingaggi si abbassa di 1.2 milioni di euro

E’ di circa 1.2 milioni di euro il risparmio ottenuto sul monte ingaggi dopo le cessioni di Albin Ekdal e Szymon Zurkowski. Lo svedese ha rescisso il proprio contratto facendo valere un clausola inserita a suo tempo nell’accordo biennale che lo ha legato allo Spezia dal 2021, mentre per il polacco si va verso un prestito con ingaggio a carico dell’Empoli per la seconda metà della stagione. Il diritto di riscatto dovrebbe essere in linea con il valore residuo messo a bilancio a gennaio scorso, con relativo ammortamento, ed è fortemente legato alla salvezza dei toscani, così come quello di Simone Bastoni, che oggi è oltretutto infortunato.

L’opera di lima di Macia e Melissano dunque continua, dopo il lavoro di forbice estivo e aver nel corso del 2023 portato a casa le tre cessioni più pesanti della storia dello Spezia Calcio: 19.4 milioni dall’Arsenal per Kiwior, 12.6 dalla Fiorentina per Nzola e i potenziali 10.8 milioni per Holm all’Atalanta in caso, molto probabile, di riscatto. Monte ingaggi dello Spezia che oggi viaggia un po’ sopra i 15 milioni di euro, contando l’arrivo di Luca Vignali che ha però un contratto pienamente da serie B.

