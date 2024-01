Sos freddo al canile di Monte Contessa: si cercano coperte

Genova. Sos freddo al canile comunale di Monte Contessa, e da gestori e volontari arriva l’appello rivolto a chiunque abbia coperte, cuscini e asciugamani da donare per tenere al caldo cani e gatti ospitati in struttura. Un appello ulteriore è poi rivolto a chi volesse mettersi all’opera per confezionare coperte all’uncinetto, rispondendo così a una specifica esigenza.

“Alcuni cani per lo stress distruggono le classiche – spiegano dall’associazione Una, che ha in gestione il canile – È arrivato il freddo e i nostri ospiti le apprezzano molto. Grazie di cuore in anticipo”.

