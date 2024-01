Aggressione e rapina in mezzo alla strada a Sampierdarena: arrestato un 33enne

Genova. Ha aggredito un uomo in via Daste, a Sampierdarena, sbattendolo contro il muro e strappandogli di mano una borsa, e poi si è scagliato contro i poliziotti arrivati nel frattempo sul posto.

L’uomo, un 33enne, è stato arrestato pochi minuti dopo la rapina, intorno a mezzanotte e mezza. A notarlo una pattuglia dell’Upg che stava passando in via Daste e ha notato la scena. Quando gli agenti si sono fermati hanno visto che aveva ancora in mano la borsa appena rubata. Nonostante la reazione violenta sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo.

