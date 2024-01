Al Parentucelli-Arzelà secondo weekend di orientamento in entrata

L’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana apre ancora le porte agli alunni frequentanti il terzo anno di scuola media e alle loro famiglie in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025, le cui domande possono essere presentate a partire dal 18 gennaio ed entro e non oltre il 10 febbraio 2024.

L’appuntamento è previsto per venerdì 12 e sabato 13 gennaio dalle 17 alle 19 per studenti e famiglie e il sabato 13 gennaio dalle 10 alle 12:30 per gli allievi che potranno partecipare ad attività laboratoriali, pensate proprio in relazione agli indirizzi di studio di una scuola superiore.

