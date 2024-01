Asl chiede parere sulle ricadute socio-economiche del rigassificatore, Cgil Savona ribadisce: “Contrari al progetto”

Savona. “Con riferimento a quanto richiesto da ASL 2 ribadiamo la nostra contrarietà alla localizzazione della nave rigassificatrice nella rada di Savona e Vado Ligure perché confligge con l’attuale modello di sviluppo del territorio savonese, modello che nel tempo, ha saputo trovare una propria struttura in un ambizioso quanto delicato equilibrio fra vocazione portuale, logistica, industriale e turistica”. Così Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil Savona, commenta la richiesta dell’azienda sanitaria savonese in merito al progetto del rigassificatore.

La Cgil di Savona “in considerazione della rilevanza dell’impatto sul territorio e della complessità dei risvolti socio economici che l’eventuale insediamento dell’impianto prospetta di produrre (sia per le opere a mare che per quelle a terra) aveva fin da subito chiesto l’attivazione di un tavolo di confronto territoriale sia alla struttura commissariale che all’azienda Snam. Tale confronto non è mai stato concesso, non potendosi definire tavoli di confronto le rare occasione nelle quali siamo stati destinatari, insieme ad altri soggetti, di mere comunicazioni peraltro generiche, incomplete ed imprecise”.

