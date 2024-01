“Riccardo Forte non si muove dal Sestri”: l’annuncio arriva dal presidente Risaliti che conferma l’intenzione di non cedere i migliori. Il tutto durante la presentazione di Bob Omoregbe arrivato in prestito dal Milan.

L’attaccante era stato sondato dall’Arezzo ma il numero uno del club ha subito chiuso le porte. “Il nostro obiettivo è mantenere la categoria e rinforzeremo la rosa”, ha concluso.

