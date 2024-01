Canottaggio a sedile fisso, domenica a Genova l’annuale festa nazionale

Genova. Domenica 14 gennaio, al Tower Airport Genova, la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso festeggia società e atleti protagonisti nella stagione 2023 e alzerà il sipario su un 2024 ricco di appuntamenti.

Come per tradizione, in apertura il presidente federale Marco Mugnani e il Consiglio Federale consegneranno le onorificenze federali a personaggi bravi a scrivere pagine di storia importanti. Danilo Perilli (Arolo) e Michele Spinelli (Germignaga) ricevono l’Onda d’Oro al Merito Sportivo per aver tagliato il traguardo dei 20 e dei 22 titoli. Ecco tutti gli atleti premiati con l’Onda di Bronzo: Sonia Porcelli (Canottieri Germignaga-13 titoli), Andrea Licatalosi (Sportiva Murcarolo-11 titoli), Arianna Moscatelli (Urania-10 titoli), Christian Biolcati (Arolo-10 titoli), Hajar Lemhani (Arolo-10 titoli), Anja Ben Yala (Aldo Meda Cima-10 titoli), Andrea e Marco Frigo (Arolo-10 titoli) e Irene Raineri (Germignaga-10 titoli).

» leggi tutto su www.genova24.it