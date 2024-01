Chiavari: bus in piazza Nassirya, studenti soddisfatti, autisti un po’ meno

Siamo in piazza Nassiriya a Chiavari ed è la prima settimana di rientro a scuola dopo la pausa natalizia. Sono passati tre mesi da quando lo slargo davanti alla sede del Liceo Marconi-Delpino è diventato il sito del capolinea degli autobus, dopo esservi stato trasferito dalla piazza davanti alla stazione, innescando svariate polemiche circa la funzionalità della nuova ubicazione.

Giada, studentessa dell’Istituto Professionale Caboto, 16 anni, che frequenta la succursursale in via Castagnola, prende l’autobus abitualmente al capolinea tutte le mattine, quando il veicolo è pieno, e a fine mattinata, quando riferisce non esserci ressa. “Il servizio è puntuale e i mezzi sono puliti. Trovo comoda questa fermata in più per tornare in casa, a Mezzanego”. Ernesto e Simone, entrambi quindicenni, vengono da Lavagna tutti i giorni in sede al Liceo Marconi -Delpino (indirizzo scientifico) in bus e lo riprendono per il ritorno: “Il servizio è abbastanza puntuale, al mattino è veramente affollato, l’unico che ci porta qui vicino – scendiamo dalla fermata presso “Non solo pizza” – e con meno ressa è il 750. Al ritorno prendiamo il 731 ed è quasi vuoto. Troviamo comoda la nuova panchina installata, utile soprattutto quando piove”.

