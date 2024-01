Chiavari: l’Associazione Ligure Giornalisti incontra i colleghi del Levante

Il 18 gennaio prossimo alle ore 15 è in programma un incontro organizzato dall’Associazione Ligure dei Giornalisti presso la sede del Comune di Chiavari, a Palazzo Bianco (Sala del Consiglio). L’appuntamento (aperto a tutti i colleghi) rientra tra i punti recentemente approvati dalla Giunta e dal Consiglio che hanno deciso di avviare una serie di incontri in tutta la Liguria per incontrare i colleghi che lavorano sul territorio. L’Assostampa ligure ringrazia il Comune di Chiavari per la concessione della sala.

