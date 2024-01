Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica mette sul tavolo 600mila euro per interventi di mitigazione del rischio idraulico a Fornola, comune di Vezzano Ligure. Lo prevede un decreto, inviato alla firma in queste ore, contenente interventi ritenuti prioritari dalla Regione per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza nelle province di Imperia (a cui vanno oltre 4 milioni e 800mila euro per la messa in sicurezza del tratto focivo del Torrente Argentina) e La Spezia. Ne dà informazione il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. “Sarà cura del commissario di governo seguire ora il cronoprogramma, step by step. Parliamo di una regione meravigliosa, la cui messa in sicurezza e tutela è dovere prioritario di tutte le istituzioni, ad ogni livello” dichiara Gava. Il decreto viene emesso dal Mase di concerto con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.

L’articolo Dal ministero 600mila euro per la mitigazione del rischio idraulico a Fornola proviene da Città della Spezia.

