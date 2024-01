Domenica parte Massimo Pedersoli, a piedi da Pra’ a Capo Nord per i bambini autistici

Genova. “Sono emozionato e preparato, non vedo l’ora di partire per diffondere un messaggio di comunione tra i popoli, di inclusione, di solidarietà”. Parola di Massimo Pedersoli, il camminatore solidale genovese che domenica 14 gennaio comincia il viaggio a piedi, per raggiungere Capo Nord.

Due momenti per celebrare la partenza: 8.30 alla piscina di Pra’ per l’inaugurazione ufficiale del Progetto E1vvai, con i piccoli nuotatori e Sguazzo, la mascotte del G.S.Aragno. Alle 9.30 appuntamento in viale della Rimembranza, a Pegli, per il saluto delle autorità, la musica della Filarmonica Pegliese M. Chiusamonti, il calore degli scout Genova 55 Pegli San Martino, la bellezza del Gruppo Storico di Voltri, il supporto di Monte Gazzo Outdoor e le gambe che si mettono finalmente in moto.

