E’ il mese dei falò a Pontremoli con le fotografie di Walter Massari

È cominciato il mese pontremolese più caldo dell’anno! Clima impazzito? No, è “semplicemente” gennaio, il mese della Disfida dei Falò. Ha preso il via uno dei periodi più attesi della Città del Libro, dove i rioni di San Nicolò prima e San Geminiano poi, si accendono con i colori che richiamano la propria fede: bianco blu per i primi, bianco rosso per i secondi.

Il periodo ufficiale comincerà sabato 13, quando la stagione dei falò si aprirà con la prima pira che illuminerà la notte pontremolese: quella in onore di Sant’Ilario. Da lì prenderanno il via due settimane impegnative con il primo falò che si accenderà nella serata di mercoledì 17 gennaio e il secondo, in occasione del Patrono San Geminiano, il 31 dello stesso mese.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com