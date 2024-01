Martedì 16 gennaio alle 18.30 presso il Centro sociale Ruffini a Santo Stefano Magra (Via Vecchia del Piano, adiacente alla tensostruttura R. Conti) si terrà la presentazione del libro Una manciata di terra un sorso d’acqua: la mia esperienza in Etiopia, di Francesca Nobili. La presentazione, prevista per il 1° dicembre scorso ma rimandata a causa di un’allerta meteo, sarà a cura di Emilia Petacco.

Il libro è una raccolta di ricordi vissuti da Nobili in un piccolo villaggio etiope, Zizencho, che l’autrice ha conosciuto grazie alla sua adesione ad Engera, associazione no-profit di medici e infermieri, con la quale parte nel 2013 per portare il suo aiuto alle popolazioni africane. Questa esperienza l’ha arricchita, facendole conoscere una vita in cui contano solo le cose più importanti: l’acqua, la luce, il cibo. Ha scoperto emozioni forti come l’accoglienza, l’amore e il calore umano, in uno scenario dai colori intensi, quelli del cielo e della terra. Questo tempo, dedicato agli altri, ha saputo insegnarle che quando doni una parte di te, ricevi e questa è una grande ricchezza.

Francesca Nobili vive a Fivizzano dove esercita la carica di assessore a Cultura, Turismo sociale, Pari opportunità e Pubblica istruzione. Nel 1989 inizia il suo percorso come infermiera nel reparto di ginecologia dell’ospedale di Fivizzano maturando il desiderio di compiere una missione in Africa. Nel 2013 il sogno si avvera e Nobili parte per l’Africa.

L’articolo Francesca Nobili a Santo Stefano con il libro dedicato alla sua esperienza in Etiopia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com