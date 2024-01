Genova capitale delle ville storiche. Maresca: “Niente da invidiare a Roma e Parigi”

Genova. “Non solo i grandi palazzi del centro, ma in tutta la nostra città sono sparse da Ponente a Levante decine di tenute storiche eccezionali che non hanno nulla da invidiare a Roma, Torino e Parigi. Per questo motivo stiamo lavorando per far diventare Genova capitale delle ville“.

Questo è uno dei sogni nel cassetto del Comune di Genova, che a partire da quest’anno si attiverà per cercare di fare un’opera a 360 di riqualificazione e apertura al pubblico di tutte (o quasi) le ville storiche della città. A svelarlo l’assessore Francesco Maresca, a margine della presentazione del bilancio annuale delle operazioni immobiliari dell’amministrazione civica.

