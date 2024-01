Genova. Domani, 11 gennaio, saranno trascorsi 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, cantautore genovese morto a Milano l’11 gennaio del 1999.

Per ricordarlo, per tutta la giornata, a partire dalle 10, dalla filodiffusione di via Garibaldi sarà trasmessa una playlist dei suoi più grandi successi, da Crêuza de mä a Bocca di Rosa, da La Città vecchia a La guerra di Piero, da Andrea a Il pescatore per finire con Via del campo.

» leggi tutto su www.genova24.it