Incidente mortale a Chiavari, la vittima è il 34enne Alberto Devincenzi: lavorava alla Asl

Chiavari. Si chiamava Alberto Devincenzi il motociclista morto stamattina a Chiavari in un frontale con un’auto in corso Lima all’incrocio con salita Sant’Antonio Maria Gianelli. Aveva 34 anni e lavorava come tecnico di radiologia presso l’Asl 4 del Tigullio.

La dinamica è ancora in fase di accertamento: la moto su cui viaggiava Devincenzi ha scontrato una vettura che, secondo le prime ricostruzioni, stava svoltando in direzione di Villa Rocca. L’impatto è stato violentissimo e il 34enne è morto praticamente sul colpo.

