Sono una quarantina le bici rimosse e sequestrate tra ieri e l’altro ieri dalla Polizia locale della Spezia in quanto trovate in sosta sul marciapiede e/o fissate con catena o lucchetto a segnaletica, impianti stradali, arredo urbano, in violazione del Codice della Strada e Regolamento comunale di Polizia urbana. L’intervento di lunedì ha riguardato otto bici tutte in Via Lamarmora; lasciate in Via Bertolani, Via Napoli, da Via Napoli intersezione con Via Bezzecca buona parte di quelle portate via ieri; elenchi completi disponibili nei verbali pubblicati nell’Albo pretorio del Comune della Spezia. Se il velocipede sequestrato non viene reclamato dai proprietari o detentori né viene saldata la sanzione in misura ridotta, come spiega il verbale, il mezzo viene confiscato.

Inoltre, lunedì sono state rimosse dalla Polizia locale diciassette biciclette collocate in una rastrelliera di Corso Cavour in relazione all’ordinanza di pulizia e manutenzione delle rastrelliere.

L’articolo La Polizia locale rimuove e sequestra una quarantina di bici proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com