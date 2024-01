Lavoro e genitorialità, una startup di Lavagna mette in contatto mamme e papà con le aziende family friendly

Lavagna. Una startup lavagnese per conciliare vita e lavoro dedicato soprattutto alle mamme. Si chiama Promama e, attraverso la piattaforma digitale proprietaria, mette in contatto le mamme e in generale i genitori con aziende family friendly. A pochi mesi dal lancio sono oltre duemila gli utenti.

Come evidenziato dai dati dell’Ispettorato del lavoro, nel 2022 le lavoratrici mamme che hanno lasciato il lavoro sono 44.699, in crescita del 18,7% rispetto al 2021. In dieci anni le dimissioni delle lavoratrici mamme sono più che raddoppiate passando da 18.454 nel 2012 alle attuali 44 mila. Oltre 6 neo mamme su 10 evidenziano tra le motivazioni la fatica nel tenere insieme l’impiego e il lavoro di cura a fronte del 7,1% dei padri. Gli ultimi dati Istat confermano quanto detto finora: con un tasso di disoccupazione dell’8.1% e un 42,6% di mamme tra i 25 e i 54 anni non occupate, l’Italia dimostra di avere ancora molta strada da fare per arrivare alla parità di genere.

» leggi tutto su www.genova24.it