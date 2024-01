Lerici, sabato in Comune una giornata dedicata a orientamento e formazione

E’ per sabato prossimo, 13 gennaio, il primo degli incontri rivolti ai giovani che saranno promossi nel 2024 dall’amministrazione comunale di Lerici, con gli assessorati a Politiche giovanili e Politiche educativi, in collaborazione con l’InformaGiovani lericino, inaugurato nel luglio scorso e gestito dalla Cooperativa Sociale Lindbergh. La giornata di sabato prossimo, in programma in Comune dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sarà dedicata all’orientamento e alla formazione per aiutare i ragazzi a scegliere la scuola secondaria superiore, i percorsi universitari e i corsi post-diploma. All’iniziativa hanno aderito, per quanto riguarda le scuole, l’Istituto Tecnico Industriale Capellini – Sauro, l’Istituto Alberghiero Casini, l’Istituto Einaudi – Chiodo, il Liceo Scientifico Pacinotti, l’Istituto Parentucelli-Arzelà, il Conservatorio Puccini, l’Università di Genova e il Campus Universitario della Spezia. Tra gli enti di formazione saranno presenti Ciofs, Ente Forma e Cisita oltre all’ITS; sarà presente anche il Centro per l’Impiego della Spezia con tutte le sue proposte e i progetti attivi. A disposizione anche le operatrici dell’InformaGiovani che aiuteranno i ragazzi a reperire tutte le informazioni utili e saranno loro di supporto per le iscrizioni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com