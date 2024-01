Liguria. Ritorna dominante la nuvolosità per la sovrapposizione di flussi più umidi di provenienza atlantica, resiste il freddo in quota e nei bassi strati. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede stratificazioni via via più spesse, che determineranno un cielo molto nuvoloso o coperto.

Attenzione al vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca tra Genova e Capo Mele.

