Niente più trucchi all’esame di guida: anche alla Spezia uno strumento che intercetta i furbetti

Quiz della patente con “aiutino”addio. Anche alla Spezia è arrivato uno strumento che intercetta segnali radio di qualsiasi frequenza. In particolare si tratta di uno strumento che viene passato vicino al candidato e rileva se sono presenti dispositivi che emettono frequenze. Un metodo che punta a mettere in crisi chi cerca di falsificare gli esami: in Liguria nel 2023 la Polizia stradale ha stanato all’incirca 60 condotte illecite.

Alla Spezia già da tempo le autoscuole, la Motorizzazione e le forze dall’ordine collaborano per scovare le condotte illecite. Quando ancora la nuova strumentazione non veniva utilizzata, lo scorso autunno, erano state denunciate quattro persone. In quell’occasione la Stradale trovò un’auto parcheggiata all’esterno della motorizzazione e gli occupanti erano attrezzatissimi con auricolari, tablet e quant’altro per suggerire le risposte a due candidati. Al termine di un’articolata indagine venne stanata una banda “stabile” del Nord Italia che a pagamento si organizzava per dare l’imbeccata agli esaminandi. I prezzi stabiliti per questi “aiutini” nel mercato dell’illegalità sono arrivati a costare anche 3mila euro. La cronaca però insegna che non sempre i candidati hanno ricevuto le risposte corrette.Sull’introduzione del nuovo strumento per individuare i furbetti, contattato da Città della Spezia, interviene Valerio Fiorentini referente spezzino per l’Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica.

“A nostro avvisto l’introduzione di questo sistema è un ottimo deterrente, perché disincentiva le condotte sbagliate, permette di intervenire tempestivamente se ci sono delle irregolarità – spiega – e soprattutto tutela chi studia seriamente”.

“Non mancano le preoccupazioni – aggiunge – dalla sede regionale della Motorizzazione abbiamo ricevuto l’invito a tenere sempre alta l’attenzione perché anche i metodi per superare gli esami in maniera fraudolenza possono cambiare. La guardia non si abbassa e possiamo dire che la collaborazione con la Polizia stradale ottima e sono sempre presenti durante gli esami. Spezia da questo punto di vista è molto controllata. L’interesse principale è ancora più alto: non possiamo permettere che vadano avanti persone che potrebbero rappresentare un pericolo per chi rispetta le regole, prima all’esame e poi sulla strada”.

