Parodi: “Fratelli d’Italia al lavoro da tempo per rivedere le tariffe ferroviarie per le Cinque Terre. Acca Larenzia? Imbecilli che non c’entrano con noi”

Prosegue, in questo inizio di 2024, il cammino di Città della Spezia che porta a conoscere meglio le opinioni dei rappresentanti della politica locale sui temi che toccano più da vicino gli spezzini. Dopo l’intervista a tutto tondo al presidente della Regione Giovanni Toti, leader indiscusso degli arancioni, nella giornata di ieri vi abbiamo proposto quella al segretario provinciale del Partito democratico, Iacopo Montefiori, e oggi, ritornando nell’alveo del centrodestra, è il momento delle domande a Davide Parodi, recentemente confermato coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il partito che Giorgia Meloni ha portato alla guida del Paese.

Partiamo dalla sanità, tema di costante attualità. Le criticità, in questo periodo di picco influenzale, sono evidenti, ma che il comparto spezzino sia allo stremo è noto da anni. Qual è la vostra posizione in materia?

“La nostra posizione sulla sanità è di particolare attenzione: è l’attività primaria per una Regione e impiega circa il 90 per cento del bilancio regionale. Ma il tema non da considerare solo in termini economici, parliamo della nostra salute, quindi è chiaro che siamo molto sensibili al tema e penso che l’impegno del nostro coordinatore regionale Matteo Rosso, sempre vicino agli ammalati, sia lì a dimostrarlo per tutti noi. Oggi purtroppo la sanità qualche problema ce l’ha: bisogna migliorare. La Regione sta lavorando da anni e continuerà a lavorare per migliorare i servizi per i cittadini. A breve dovrebbero partire i lavori del nuovo ospedale e speriamo che con il nuovo Felettino ci sia un salto di qualità organizzativo e nel servizio, oltre che per quel che riguarda la struttura ospedaliera.

Ma ci sono diversi problemi difficili da risolvere, come il reperimento dei medici. Purtroppo da decenni l’iscrizione alla facoltà di Medicina è a numero chiuso e oggi ci troviamo di fronte a una forte mancanza di medici e anche se si dovesse andare ad allargare la possibilità di iscrizione all’università occorreranno anni prima che se ne percepisca l’effetto, vista la durata del percorso di studi dei laureandi in Medicina.

Nell’immediato bisognerebbe ragionare su un maggior coinvolgimento dei medici di base. Non è facile, la Lombardia ci sta provando in tutti i modi da anni. Bisogna trovare un equilibrio che sia funzionale anche per loro, così si andrebbe alleggerire un po’ la pressione sui Pronto soccorso, che non dovrebbe essere la prima sponda per i pazienti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com