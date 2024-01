La parola alle democratiche: iniziativa del PD a Battifollo venerdì 12 gennaio alle 21:00, parteciperà la deputata Valentina Ghio. Riprende l’attività del Partito Democratico a Sarzana: appuntamento tutto al femminile venerdì 12 gennaio 2024 alle 21:00 al circolo ARCI XXIX Novembre di Battifollo con l’iniziativa “Parole ed esperienze di donne democratiche”. Parità di genere, contrasto alle discriminazioni, alle disparità di trattamento e ai linguaggi di odio e prevaricazione: ne discuteranno insieme Carola Baruzzo, presidente dell’assemblea provinciale PD, Beatrice Casini, consigliera comunale e capogruppo dem a Sarzana, Viviana Cattani, portavoce della conferenza delle democratiche, Barbara Triglia e Maria Bianchini della segreteria comunale del Partito Democratico. Interverrà la deputata dem Valentina Ghio. “Dopo settimane in cui i temi del femminicidio e del patriarcato sono rimasti al centro del dibattito pubblico, ci sembra importante continuare a discutere di politiche attive per combattere le disparità di genere. Nel Partito Democratico, da sempre, l’impegno delle militanti, delle elette e delle amministratrici è una risorsa preziosa, che merita ancora più spazio e riconoscimento concreto, per un’azione sempre più femminile e femminista” commenta in una nota Barbara Triglia della segreteria comunale PD. Invito a partecipare esteso a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai comitati e a tutte le forze politiche e civiche. La rinnovata presenza del PD nello spazio politico cittadino passa anche dalla riapertura al pubblico della sede di piazza Matteotti: porte aperte a elettori e simpatizzanti il martedì dalle 16:00 alle 18:30 e i giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30.

L’articolo “Parole ed esperienze di donne democratiche”, iniziativa Pd a Battifollo proviene da Città della Spezia.

