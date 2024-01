Piccoli Impavidi, con “Cuore” la protagonista è la magia

Continuano gli appuntamenti pensati per i più piccoli – quest’anno anche dalla primissima infanzia – per regalare a bambini e bambine nuovi strumenti poetici, entrare in contatto con il linguaggio teatrale, sviluppare l’immaginazione e ritrovarsi in un contesto fuori dal comune. Il primo appuntamento per le famiglie nel 2024 al Teatro degli Impavidi è all’insegna della magia con Cuore (dai 4 anni) nell’ambito di Piccoli Impavidi / Fuori Luogo Kids, rassegna di teatro per nuove generazioni ideata e diretta da SCARTI – Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, con la curatela di Francesca Lateana. Una rassegna pensata per riunire alla domenica pomeriggio le famiglie e far scoprire fin dalla primissima età il teatro ai nostri piccoli, un momento di incontro e divertimento condiviso a teatro, con artisti e compagnie tra le più note e apprezzate nel panorama nazionale e internazionale del teatro tout public.

INFO BIGLIETTERIA

tel – 3464026006 Orari apertura: da lunedì a sabato 9:30 – 13, il giovedì anche 16-19, i giorni di spettacolo da 2 ore prima dell’orario di inizio Biglietti singoli:

Spettacoli domenicali – bambini e bambine 6€

– adulti 8€ Matinée per le scuole

– biglietto unico 5€ Protagonista la magia, il 14 e il 15 gennaio (domenica ore 17 e lunedì- matinèe per le scuole alle 10) in Cuore di Claudio Milani, storia di Nina, che vive con i grandi di casa vicino al bosco, abitato dalla Fata dai Cento Occhi e dall’Orco (dai 4 anni). La Fata ha fatto una magia: chiunque entri non può più trovare la strada per uscire. L’Orco fa quello che fanno gli orchi: se lo incontri ti mangia il cuore. Nina entra e esce dal bosco più di una volta, un po’ per sfortuna, un po’ per distrazione, un po’ per gioco e un po’ perché ne ha voglia. E ogni volta il bosco prende vita e si trasforma. Nina si metterà in mezzo tra Fata e Orco, e sarà proprio lei, piccola e intraprendente, a riportare l’armonia dei colori in un bosco tutto grigio.

