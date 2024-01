Promozione, la Carcarese batte il Legino. Tobia: “Partita equilibrata, non dobbiamo piangerci addosso”

Savona. Una sconfitta dolorosa. Domenica pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” Legino e Carcarese si sono affrontate in occasione della ripresa del campionato di Promozione in seguito alla sosta per le feste natalizie. Alla fine è stato 1-2 per la formazione ospite, un risultato che ha lasciato più di qualche rammarico in casa verdeblù.

“Si cercava di chiudere la gara portando a casa qualcosa di più – ha dichiarato mister Fabio Tobia al termine del match -. Non avremmo voluto pareggiare, invece ci siamo trovati a non conquistare nemmeno un punto. Non possiamo nemmeno dire che recriminiamo più di tanto; oggi eravamo in emergenza e per un motivo o per l’altro sono 17 partite che non giochiamo con la stessa formazione. Detto questo non dobbiamo piangerci addosso, bisogna lavorare”.

