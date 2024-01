Proteste per Ansaldo Energia, via al processo per sedici lavoratori: il 16 gennaio sciopero e corteo

Genova. Una giornata di sciopero e un corteo dalla stazione Principe a palazzo di Giustizia a sostegno dei 16 lavoratori (13 di Ansaldo Energia e 3 lavoratori portuali) imputati per i blocchi stradali e l’occupazione dell’aeroporto dell’ottobre dell’anno scorso, nell’ambito delle manifestazioni per la per chiedere la ricapitalizzazione dell’azienda e difendere quindi i posti di lavoro. La manifestazione è stata organizzata da Fiom e Fim nel giorno in cui si terrà a Genova l’udienza preliminare.

“Ansaldo Energia aveva aperto la procedura pre-fallimentare, le officine erano vuote da mesi – ricordano le rsu di Fiom e Fim in una nota – i fornitori non venivano pagati (mancava persino lo scotch per i pacchi) e migliaia di posti di lavoro (2300 diretti di Ansaldo Energia e altre centinaia dell’indotto) erano concretamente a rischio. L’Ansaldo Energia, una delle più grandi e antiche Fabbriche di Genova rischiava la chiusura.

Scioperi e mobilitazioni con la vicinanza di gran parte della città servirono a salvare l’Azienda, attraverso la ricapitalizzazione, e il futuro di migliaia di famiglie ad essa legate”.

» leggi tutto su www.genova24.it