Skymetro, il Comune accelera: scatta la Via “volontaria” per iniziare i lavori a maggio 2024

Genova. Il Comune di Genova preme l’acceleratore sul progetto dello Skymetro in Valbisagno, il prolungamento della metropolitana in sopraelevata che collegherà Brignole a Molassana con cinque stazioni intermedie. Con una delibera dell’8 gennaio la Regione Liguria ha espresso parere favorevole all’istanza di Tursi per attivare subito la procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) regionale. Una mossa che, secondo la giunta Bucci, taglierà i tempi dell’iter autorizzativo in modo da rispettare la previsione di partire coi primi cantieri entro maggio 2024.

Si tratta di una semplificazione normativa appena varata dalla Regione con un emendamento approvato in Consiglio durante la seduta di bilancio a fine 2023. Di fatto è la prima volta che viene sfruttata questa “scorciatoia”: in sostanza non è più necessario attendere l’esito dello screening per la verifica di assoggettabilità alla Via: è direttamente l’ente proponente – in questo caso il Comune – a chiedere di attivare la procedura se ravvisa “la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi” secondo i criteri ministeriali.

