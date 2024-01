Stefania Giovando: “Da autorità cittadine nessun ricordo di mio padre Eugenio, che il 6 gennaio avrebbe compiuto cent’anni”

Ringrazio a nome mio, di mia sorella Giuliana, di mia zia Luciana (sorella di mio padre) e di tutta la nostra famiglia, gli amici reali e virtuali che hanno espresso il loro affetto e la stima nei confronti di mio padre Eugenio Giovando, grande cantore della spezzinità, poeta dialettale e in lingua, musicista e cantautore, che il 6 gennaio di quest’anno avrebbe compiuto 100 anni.

Non ringrazio, invece, le autorità cittadine che non solo non hanno espresso un minimo sentimento a ricordo di uno dei più grandi figli della nostra città, in riconoscenza di quanto ha fatto per tutti gli spezzini, ma che a distanza di 18 anni passati dalla sua scomparsa, non hanno ancora ritenuto di dedicargli una piazza o una via preferendogli altri personaggi, qualcuno dei quali né spezzino né del tutto degno di ricordo.

Nemo propheta in patria, si dice, ma è desolante che proprio chi ci amministra si faccia alfiere di questa triste verità.

Stefania Giovando

