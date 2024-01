Via libera al nuovo crematorio di Staglieno, i Comitati promettono battaglia: “Porteremo avanti il nostro no al progetto”

Genova. “È sempre più chiara l’intenzione del sindaco e la giunta di andare avanti in un progetto che non ha senso di esistere“. Questo il primo commento che arriva dai comitati e dai cittadini della Val Bisagno che si oppongono al progetto del nuovo forno crematorio a Staglieno, sbloccato in questi giorni con la chiusura positiva della conferenza dei servizi.

“Per quanto riguarda l’inutilità di un nuovo impianto crematorio i numeri parlano chiaro – ribadiscono in una nota stampa – Nel 2023 l’attuale impianto di cremazione nel Cimitero di Staglieno ha effettuato n.7608 cremazioni, nel 2022 le cremazioni furono n.8190 e nel 2021 n.7554 cremazioni, questi dati sono ufficiali e nell’ultimo anno dimostrano una diminuzione delle cremazioni. Inoltre la capacità degli attuali forni è di 14mila/16mila cremazioni annue, quindi la richiesta di cremazioni è ampiamente soddisfatta e anche se per assurdo la percentuale di cremazioni dovesse arrivare al 100% non si raggiungerebbero mai queste cifre”.

