Vignali a destra, Elia a sinistra e Amian in tribuna

“Kelvin Amian rimane allo Spezia fino a giugno”. Questo ha ribadito Eduardo Macia anche ieri al calciatore francese e al suo entourage, che prova a darsi da fare per assecondare il desiderio del terzino di interrompere la sua avventura spezzina, fatta di un gol e due assist in 80 partite di campionato. In una delle sue rarissime uscite pubbliche di questi mesi, il direttore tecnico spagnolo aveva chiarito a dicembre come il difensore non fosse tra i cedibili a gennaio. Concetto poi rafforzato dall’ad Andrea Gazzoli a cinque giorni dall’apertura delle trattative, quando venne ribadita la volontà di non privarsi dei calciatori di maggiore esperienza.

La situazione è però quantomai fluida e aperta e ogni soluzione. Di fronte a un’offerta economicamente allettante, potrebbero essere gli stessi Platek a spingere per la cessione del francese. Per adesso le operazioni Vignali e Zurkowski hanno rivelato una doppia velocità: qualche giorno per avere il sì all’acquisto del primo, poche ore per dare via libera alla partenza del secondo. Un ritmo che nessuno interpreta come effetto del fuso orario. Il faro di ogni scelta è l’abbassamento del monte ingaggi, già decurtato di circa 1.2 milioni nei primi dieci giorni di gennaio. Di budget mercato stanziati in sede di cda, invece, non ne sono mai esistiti.

