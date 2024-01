A Mazzetta mancherà la corrente: quando e quali vie sono interessate

Gestire meglio e più velocemente i guasti sulla linea di media e bassa tensione nel quartiere di Mazzetta. Così si spiegano i numerosi annunci comparsi in molti portoni della zona a partire dal 4 gennaio, in cui veniva annunciato agli utenti la mancata erogazione dell’energia elettrica in fasce orarie molto estese: prima dalle 8.30 alle 13.30 poi dalle 8.30 alle 15.30. Da E-Distribuzione fanno sapere che: ” L’intervento è un lavoro di Pnrr che prevede il rifacimento elettromeccanico MT/BT della cabina Leopardi con sostituzione del trasformatore esistente con uno di taglia superiore (già eseguito). La sostituzione degli scomparti esistenti con nuovi quadri Mt di ultima generazione motorizzati e telecomandati e con tecnologia di riconoscimento e apertura del guasto; la sostituzione degli interruttori esistenti normali con nuovi di taglia superiore motorizzati più performanti. In sostanza la rete sarà più automatizzata e resiliente e i clienti verranno rialimentati più velocemente in caso di guasti accidentali”.

I numerosi cartelli apparsi nei portoni riportavano, come detto date diverse ma sono stati tutti rinviati per altre priorità e oggi fatto salvo imprevisti dell’ultimo momento gli utenti alimentati con la linea di bassa intensità dovranno tenere a mente la data del 16 gennaio: dalle 8.30 alle 15.30. Le vie e i civici interessati.

