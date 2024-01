Borgio Verezzi, minoranza all’attacco: “Crisi turistica e commerciale, rilanciare l’attrattività del paese”

Borgio Verezzi. La discussione del Bilancio al centro dell’ultimo Consiglio comunale a Borgio Verezzi, nel corso del quale si sono tirate anche le somme dell’anno appena trascorso.

Il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi per tutti” ha affermato: “Non cambia la nostra visione critica e completamente divergente da quella della maggioranza, Borgio Verezzi sta affrontando un periodo difficile sotto molti punti di vista. Importante è affrontare la crisi d’identità del nostro paese, si configura sempre più la prospettiva di essere un gran quartiere dormitorio con una comunità in grave sofferenza a cui non viene dato modo di ritornare ad essere unita e partecipativa, ma che invece ci pare si avii verso una completa rassegnazione del suo futuro”.

