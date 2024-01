Calcio. Riccardo Quintavalle ritrova serenità: “Sassello mi mancava. Il premio a Frumento? Migliore di qualsiasi vittoria”

Sassello. “Non poteva esserci scelta migliore”. Una frase che racchiude al meglio le sensazioni che sta ritrovando Riccardo Quintavalle da quando è approdato al Sassello. Classe 1980 ma con la solita voglia di calcio di un ragazzino, Quintavalle ha ritrovato quella serenità che nella scorsa (e burrascosa) annata al Savona aveva un po’ perso. Il rapporto con la piazza biancoblù è rimasto comunque ottimo, ma è la Val Bormida che lo sta letteralmente rigenerando.

“L’anno scorso è stata una stagione abbastanza dura per la questione extra campo che sanno tutti – dichiara infatti -. Cercavo una soluzione più tranquilla e mio fratello che allena i portieri e Antonio Valicenti, che è un mio grande amico, mi hanno chiesto se potessi andare a dare una mano. Tra l’altro il mister era via per un corso e non c’è stato fino al 15 dicembre. Allora ne ho approfittato per fare l’allenatore, non giocando neanche un minuto, guidando la squadra fino a quando è tornato. Nelle ultime due partite con Rocchettese e Don Bosco Varazze ho ricominciato a giocare. Siamo un bel gruppo: mix di vecchi con un gruppo di ragazzi del posto molto giovani. Stiamo facendo un bel campionato, giocandoci i playoff e togliendoci già delle soddisfazioni, come battere la Veloce. Ci stiamo divertendo“.

