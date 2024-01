Ciclismo, Trofeo Laigueglia: nove formazioni World Tour e otto Professional tra le 25 in gara

Laigueglia. Il 28 febbraio 2024 andrà in scena il 61° Trofeo Laigueglia e il livello dei team che hanno già confermato la propria partecipazione rende l’idea del valore della startlist che gli spettatori potranno applaudire in occasione della prima gara del calendario del ciclismo professionistico in Italia.

In attesa di scoprire tutti i dettagli che saranno svelati nel corso della presentazione di giovedì 18 gennaio a Genova, infatti, a oggi sono 25 le formazioni che hanno confermato la propria presenza, tra cui ben 9 World Tour e 8 Professional, oltre a 8 Continental, provenienti da ben 11 Paesi. È in definizione il campo delle formazioni al via, che vede tra le World Tour Arkea-B&B Hotels, Astana Qazaqstan Team, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale Team, EF Education-Easypost, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty, Team Jayco AlUla e UAE Team Emirates.

