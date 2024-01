Colpito da un albero, muore 68enne

Tragico avvenimento questo pomeriggio in località Piano della Quercia, Aulla, dove un 68enne ha perso la vita dopo essere stato colpito da un albero. Secondo una prima ricostruzione, lo sventurato assieme a un altra persona stava tagliando la pianta, quando questa è caduta procurandogli, a quando si apprende, un forte trauma toracico. Sul posto è intervenuto il personale dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Bianca di Aulla, a cui purtroppo non è restato che constatare il decesso del 68enne. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’articolo È iniziato l’intervento di messa in sicurezza della frana lungo la provinciale a Pignone proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com