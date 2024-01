Crociere, alle spalle un 2023 record e davanti due anni al top. Ma il mercato è cambiato e la stazione marittima sarà più piccola

Il 2023 è stato l’anno record per il traffico passeggeri nel porto spezzino e le stime per l’anno nuovo e per il 2025 sono altrettanto positive, ma la stazione marittima che sorgerà sul nuovo Molo Crociere sarà sottoposta a una cura dimagrante. Nei giorni scorsi, infatti, i vertici di Spezia & Carrara cruise terminal hanno illustrato all’Autorità di sistema portuale le tavole della proposta di riduzione dei volumi della struttura principale e di quella multifunzionale elaborata dallo studio dell’architetto Alfonso Femia sulla base delle indicazioni scaturite dal confronto tra le compagnie che compongono la società spezzina, ovvero Royal Caribbean, Msc cruise e Costa crociere.

“La stazione è stata rivista sulla base delle attuali tendenze di mercato – spiegano a CDS il general manager di Scct Daniele Ciulli e il direttore operativo Giacomo Erario – e delle indicazioni funzionali per un porto che mira di ospitare sino a 1,2 milioni di passeggeri. Avremo meno cemento per un edificio più moderno che occuperà meno volumi e sarà più sostenibile grazie anche all’incremento del numero di pannelli solari. D’altronde a Civitavecchia scalano 3 milioni di passeggeri ogni anno e il terminal è di 13mila metri quadrati, la superficie di 16mila metri quadrati prevista inizialmente alla Spezia sarebbe esagerata”.

La revisione porterà la stazione ad avere un solo piano, in luogo dei tre previsti, portando la superficie a circa 6mila metri quadrati (che sono comunque il quadruplo dell’attuale estensione del terminal di Largo Fiorillo). A subire un taglio netto dei volumi sarà anche l’edificio multifunzionale situato a terra: la sezione che avrebbe dovuto ospitare tre piani di parcheggi verrà eliminata, lasciando un cono visivo più ampio ai palazzi di Viale Italia che sorgono alle spalle di Calata Paita e garantendo spazi a terra per eventuali necessità di sosta e manovra delle navette passeggeri. L’edificio, che avrà una superficie calpestabile di 1.500 metri quadrati e che sorgerà in corrispondenza della pergola urbana che caratterizzerà l’area dal punto di vista architettonico, sarà a disposizione sarà una cittadella del turismo, non solo crocieristico, e così come la stazione marittima potrà essere utilizzato per eventi, incontri e manifestazioni.

Il nuovo progetto è stato condiviso con l’Adsp e sarà a breve trasmesso ufficialmente per la valutazione da parte degli uffici di Via del Molo nel corso delle prossime settimane, ma l’avvio dei lavori non potrà avvenire prima del 2026, visto che prima è necessario attendere la costruzione del molo crociere da parte dell’Adsp. Un cantiere ormai in procinto di partire, con una durata prevista di 700 giorni.

