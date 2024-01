Dragusin scrive al Genoa: “Mi mancherà esultare in uno stadio da sogno”. Presentato Spence

“È difficile riuscire a spiegare in poche parole un periodo della vita che per me ha rappresentato tanto. Ci proverò”. Inizia così il messaggio scritto sul proprio profilo Instagram da Radu Dragusin, da poche ore giocatore del Tottenham. Una “lettera aperta” da cui traspare tutta la gratitudine per un club che lo ha consacrato. Da ex Juventino con tanti punti interrogativi a giocatore conteso dagli Spurs e dal Bayern di Monaco.

Il ritorno in Serie A e tante serate difficili da dimenticare contro le big a Marassi: “Era difficile riuscire a scrivere così tante pagine emozionanti insieme. Ci siamo riusciti. È difficile dimenticare i passi che abbiamo fatto insieme, dal sogno della promozione a questi mesi di Serie A: non li dimenticherò, anzi li porterò dentro al cuore. Per sempre”.

