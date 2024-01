Dramma Eriksson, l’ex allenatore della Sampdoria: “Ho il cancro, mi restano pochi mesi di vita”

Svezia. Sven-Goran Eriksson ha rivelato di avere un cancro. “Potrei avere meno di un anno di vita, devo lottare il più a lungo possibile, tutti capiscono che ho una malattia, tutti sanno che ho il cancro ma devo lottare finché posso”.

L’ex allenatore della Sampdoria (e di molte altre squadre, quattro volte vincitore della Coppa Italia, nonché ex ct della nazionale inglese, tra le altre cose), ha parlato della sua malattia durante un’intervista alla radio svedese P1. Ha affermato che “forse nella migliore delle ipotesi un anno di vita, nella peggiore delle ipotesi un po’ meno, o nella migliore delle ipotesi forse anche di più. Non posso esserne assolutamente sicuro. È meglio non pensarci”.

