È iniziato l’intervento di messa in sicurezza della frana lungo la provinciale a Pignone

È iniziato questa mattina, con procedura d’urgenza, e proseguirà nelle prossime ore, l’intervento di messa in sicurezza dell’area lungo la Strada Provinciale SP 38 in località prossima alla zona di Madonna del Ponte nel territorio del comune di Pignone, segnata da un evento franoso avvenuto nella sera del 6 gennaio, derivato dalla situazione meteo degli scorsi giorni. Dopo il crollo, avvenuto lungo la strada, era stata interdetta la viabilità. In queste ore sono in corso tutte le operazioni per la rimozione del materiale pericolante e dei detriti presenti sulla carreggiata, con l’obiettivo di riaprire, il prima possibile, la circolazione. Una volta liberata la SP38 dai detriti ed eliminato il pericolo di ulteriori crolli verrà riaperta la tratta stradale con l’attivazione del senso unico alternato. L’emergenza si era verificata la sera del 6 gennaio, sul posto si erano immediatamente attivati i tecnici della Provincia della Spezia. Subito era stata disposta la sospensione del traffico mediante il posizionamento di barriere new jersey e l’installazione di segnaletica sia in prossimità delle principali intersezioni. Nelle ore successive sono state eseguite delle attività di verifica da parte dei tecnici dell’Ente hanno monitorato al fine di mettere in sicurezza il sito e programmare gli interventi necessari a garantire le opere di ripristino. Tutte le attività si sono svolte in stretto coordinamento con il Comune di Pignone. A seguito delle verifiche, questa mattina il personale tecnico della Provincia, anche con l’intervento di una ditta tecnica specializzata, ha operato presso l’area segnata dalla frana per garantire la riapertura nel minimo tempo possibile. questo dopo che negli scorsi giorni era stato attuato un primissimo intervento di messa in sicurezza del sito. In questa seconda fase si garantirà la rimozione di gran parte del materiale franato e quindi la possibilità di riaprire la strada con l’installazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Sono già in corso le valutazioni tecniche più approfondite per definire quale debba poi essere l’intervento successivo per il completo ripristino della situazione di sicurezza e la definitiva sistemazione del sito stradale e della zona adiacente.

“Il personale della Provincia ha operato con la massima solerzia ed in costante contatto con gli amministratori locali di Pignone _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ stiamo lavorando per arrivare quanto prima alla riapertura della SP38 e poi proseguire con la messa in sicurezza di tutto il sito dove si è verificata la frana. Stiamo parlando di un tratto di strada provinciale strategico per tutta la zona. Proprio per questo, anche a fronte delle molte difficoltà di bilancio, sono subito stati predisposti tutti gli interventi che l’Ente può mettere in atto, autonomamente, per riaprire la circolazione, di seguito dovremmo reperire i fondi necessari per un’opera di consolidamento del versante franato”. In questi giorni è stato anche aperto un contatto con la Regione Liguria al fine di accedere ad uno stanziamento per garantire un’opera risolutiva.

