Ex Ilva, Campomenosi (Lega): “Industria acciaio in difficoltà per gravi mancanze Ue”

Bruxelles. “Le colpe per la situazione in cui versa il settore dell’acciaio italiano sono da cercare anche a Bruxelles. In queste giornate in cui il dibattito politico è molto intenso e conflittuale sul ruolo e la presenza di grandi gruppi industriali extraeuropei nel nostro Paese, al di là dell’importante ruolo delle istituzioni nazionali e dell’impegno profuso dal Governo che confidiamo possa riuscire a difendere le produzioni del nostro Paese, nel trattare questo argomento vanno necessariamente ricordate le gravi responsabilità dell’Ue”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.

