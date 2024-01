Ex Ilva, il Governo non torna indietro: entro mercoledì “divorzio consensuale” da Mittal

Genova. Nessun passo indietro: entro mercoledì si consumerà il “divorzio consensuale” da Mittal. È quanto emerge dall’incontro tra Governo e sindacati sull’ex Ilva. Si lavora dunque a un accordo con l’obiettivo di evitare un lungo contenzioso legale e trovare un’altra soluzione per garantire la continuità produttiva dell’azienda. Il 18 gennaio ci sarà un nuovo incontro con i sindacati.

“C’è l’urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni”, aveva sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una informativa al Senato. “Siamo in un momento decisivo che richiama tutti al senso di responsabilità”.

