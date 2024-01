Fontanabuona: “Tunnel, presto conclusione iter, a primavera i cantieri”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Dopo l’inaugurazione, questa mattina a Genova, del cantiere del nuovo nodo di San Benigno, si è svolto un incontro nella sede della Regione tra il presidente Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi e il vice presidente di Free to X Andrea Manfron.

L’incontro è stata l’occasione per un aggiornamento sul piano delle opere previste a Genova e nell’area metropolitana all’interno dell’accordo sottoscritto da Autostrade per l’Italia con il ministero delle Infrastrutture e gli enti locali (Comune, Città Metropolitana, Regione, Autorità Portuale).

