Incendio al Terminal Traghetti, la prossima settimana scattano le prime riaperture

Genova. Riapriranno la prossima settimana le prime attività del Terminal Traghetti, ancora chiuso a due mesi e mezzo dall’incendio del 31 ottobre che aveva causato l’intossicazione di tre persone. A riferirlo è Edoardo Monzani, presidente della società Stazioni Marittime che ha in gestione la struttura: “Contiamo di avere il via libera la prossima settimana per gli uffici della Marexport e per la palestra. Nei giorni successivi aggiungeremo i negozi della parte di ponente e continueremo dove sarà possibile. Ma intanto iniziamo”.

Tradita la speranza di poter riaprire entro Natale e traguardato anche il nuovo anno, la ditta specializzata che ha eseguito i “tamponi“, cioè i test per rilevare la presenza di inquinanti negli ambienti invasa dal fumo, ha iniziato a fornire i primi risultati. Che sono rassicuranti, ma ancora parziali. Nel frattempo Stazioni Marittime ha avviato i lavori di pulizia e bonifica necessari per poter ripartire del tutto. Gli ultimi a riaprire saranno probabilmente i negozi sul lato di levante.

