La cura Gasselin funziona: Lsct oltre il milione di Teu grazie all’ultimo quadrimestre 2023. Soddisfatti anche gli operatori: “Il porto ha capacità di reazione”

Negli ultimi quattro mesi del 2023 il terminal Lsct ha messo il turbo e ha recuperato parte del terreno perso durante i 12 mesi precedenti. Nel periodo compreso tra settembre e dicembre la crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 è stata del 9 per cento e i mesi di dicembre hanno fatto segnare rispettivamente un più 23 per cento e un più 11 per cento rispetto a un anno prima. Performance di tutto rispetto che hanno consentito di superare il milione di Teu movimentati nel 2023 (per la precisione sono stati 1.012.103), risultato che solamente pochi mesi fa sembrava tutt’altro che scontato.

A illustrare i numeri è l’amministratore delegato di Lsct, Matthieu Gasselin, durante un incontro con la stampa che si è svolto nel corso di una mattinata stranamente tranquilla sui piazzali del terminal, vista l’assenza di navi. Da 24 giorni, infatti, il porto spezzino deve fare i conti, come tutti gli altri, con l’ennesima crisi mondiale degli ultimi anni.

“Ora il problema è rappresentato dal blocco al transito nel Mar Rosso dovuto agli attacchi terroristici e questo avrà un impatto anche sul lavoro dei prossimi mesi. Oggi non abbiamo navi, ma nei prossimi giorni e nel corso del mese di febbraio avremo una concentrazione di scali che dovrà essere gestita con attenzione. I numeri degli ultimi mesi – ha spiegato il numero uno di Lsct – dicono che i servizi vengono, che i clienti apprezzano e questo di traduce in lavoro. A giugno eravamo in una fase difficile, ma da allora abbiamo chiuso dei contratti importanti e dobbiamo dire che oggi il sentimento generale non è negativo: c’è la consapevolezza di dover affrontare delle criticità, ma c’è una collaborazione tra i soggetti che compongono la comunità portuale che è inattaccabile e apprezzato. Msc, che rappresenta un supporto importante per il nostro porto, ha ribadito di credere nel nostro terminal, così come gli altri clienti che abbiamo incontrato”.

Insieme alle notizie positive, Gasselin ha dovuto darne una di segno opposto, prima di tutto dal punto di vista umano. “Nei giorni scorsi è improvvisamente mancato l’ingegner Paolo Passino, Rup del progetto per la realizzazione del nuovo terminal Ravano. La notizia ha sconvolto me e tutti i colleghi, siamo tutti rimasti molto colpiti. Questo triste avvenimento porterà ad accumulare un leggero ritardo nel lancio della gara dovuto ai tempi per l’individuazione di un nuovo Responsabile unico del progetto. Eravamo ormai pronti a pubblicare il bando di gara, speriamo di poterlo fare presto”.

Il numero uno di Lsct ha poi ridimensionato i problemi avuti negli ultimi giorni di dicembre. “Abbiamo internalizzato il servizio “carosello” assumendo 113 persone che stanno svolgendo con successo il processo di inserimento. Poi ci sono discussioni con il Consorzio Asterix a livello legale, ma dal punto di vista occupazionale e dell’operatività del porto l’argomento rappresenta una non discussione. Il terminal è efficiente, il porto funziona e c’è un allineamento totale con tutto il tessuto economico portuale impegnato nel profondere sforzi importanti per far crescere i volumi delle merci e le attività: è questa la notizia che vorremmo mandare in prima pagina”.

