Lanciato il concorso fotografico “Winter Park a Ponte Parodi”

Genova. Le luci sul mare, giostre al tramonto con lo sfondo della Lanterna, sorrisi, divertimento per grandi e piccini a due passi dal Porto Antico e dal centro storico. In tantissimi genovesi e non solo, durante le festività natalizie, hanno immortalato, pubblicato sui social e condiviso con gli amici gli scatti di alcune ore passate nella spensieratezza delle attrattive del Winter Park, quest’anno per la prima volta a Ponte Parodi, dove resterà fino al 14 gennaio.

«Il Winter Park a Ponte Parodi si è rivelato un vero successo– spiega l’assessore alle Tradizioni e Commercio Paola Bordilli – e sono rimasta positivamente colpita dalle tantissime foto scattate e dalla loro spettacolarità. Ho pensato così, sentiti gli organizzatori del Winter Park, di attivare una selezione degli scatti più significativi, attraverso un contest, e di dare ai vincitori una vetrina importante come il Museo Galata, che ringrazio nella persona del presidente Nicoletta Viziano per la disponibilità e per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa. La finalità è soprattutto quella di dare forte visibilità alla nostra città e a una zona, Ponte Parodi, che genovesi e non solo, grazie al Winter Park, hanno potuto scoprire».

