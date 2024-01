Meteo, arretra il freddo: le nubi lasciano la Liguria, temperature in graduale aumento

Genova. L’abbassamento del campo anticiclonico verso la Gran Bretagna ci accompagna verso una fase più secca e con ampie schiarite già dalla giornata di domani, con temperature in graduale aumento durante il giorno. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 11 gennaio

Avvisi

Venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca tra Genova e Capo Mele in attenuazione dal pomeriggio.

Cielo e Fenomeni

Al mattino nubi sparse su tutta la Liguria, con maggiori addensamenti sul centro e sul ponente, dove non si escludono locali fenomeni deboli.

Dal pomeriggio situazione in rapido cambiamento con scomparsa delle nubi tempo soleggiato pressoché ovunque.

Venti

Moderati o forti dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a burrasca tra Genova e Capo Mele, in lenta diminuzione dal pomeriggio.

Mari

Molto mosso a Ponente e fino ad agitato al largo, poco mosso sul centro e a Levante; in rapida scaduta durante la giornata in particolare a Ponente.

Temperature

In aumento lungo la costa sia le minime che le massime, stazionarie altrove. Costa: Min: +5/+11°C – Max: +9/+14°C. Interno: Min: -3/+6°C – Max: +1/+12°C

Venerdì 12 gennaio

Avvisi

In mattinata ancora venti fino a forti dai quadranti settentrionali.

Cielo e Fenomeni

Sereno su tutta la regione, con qualche addensamento per umidità nei bassi strati sui versanti padani.

Venti

Fino a forti dai quadranti settentrionali in mattinata nelle zone più esposte tra il Genovesato ed il Savonese, in attenuazione dal pomeriggio.

Mari

Fino a mosso a Ponente, poco mosso altrove.

Temperature

In aumento sul settore centrale, stazionarie altrove.

Sabato 13 gennaio

Avvisi

Nessuno.

Cielo e Fenomeni

Aumento della nuvolosità un po’ ovunque, più soleggiato a Levante.