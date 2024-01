Navetta Piano-Ponte di Arcola confermata fino a maggio

La navetta nove posti che collega il Piano con il Ponte di Arcola, ha ripreso servizio mercoledì. Avviata con modalità sperimentale fino a dicembre, visto il riscontro positivo, diventa ora effettiva fino alle fine di maggio 2024. Il servizio è attivo nelle giornate di mercoledì, in concomitanza con il mercato settimanale, e il sabato con una corsa in andata alle ore 9.30 e il rientro alle ore 11.30.

Partenza da via Fratelli Rosselli con il seguente percorso: via Fratelli Cervi – via Bruno Buozzi – viale XXV aprile, via Amendola, sottopasso ferrovia – piazza Falcone Borsellino. E’ sufficiente trovarsi in strada.

